﻿ Одесское побережье: еще один курортный комплекс с отелем вскоре вырастет на пляже - Одесская Жизнь

Пляжные домики и деревья на склоне у пляжа «Чкаловский» сравнял с землей сегодня ночью бульдозер. Об этом одесские активисты сообщили в Фейсбук.

В течение нескольких часов бульдозер снес старый павильон на пляже и строения из ракушечника, принадлежавшие до 2009 года санаторию им. В. Чкалова и переданные позднее в приватное владение по решению суда. Остались стоять лишь несколько санаторных корпусов.

Общественников на место происшествия ночью вызвала одна из сотрудниц санатория. Они-то и остановили работу тяжелой техники — около половины первого ночи. Бульдозер заехал на склоны через территорию санатория. Машина не имела госномера, а водитель был довольно агрессивен, рассказал на своей ФБ-странице Александр Жирносенко.

Как сообщил на своей ФБ-страничке Алексей Костржицкий, активисты, прибывшие на пляж, вызвали полицию и написали заявление в полицию. Это произошло около двух часов ночи. Правда СОГ на месте не было, прибыли только патрульные. По состоянию на 14:00 сегодня информация в ЕРДР внесена не была.

Разрешение на разработку проекта землеотвода данного участка Горсовет дал в прошлом году. Как написала на своей ФБ-странице депутат горсовета Лилия Леонидова, арендатор земли — ООО «Чкаловский-инвест», в ноябре 2018-го зарегистрировал начало строительства здесь многопрофильного курортного комплекса с апарт-отелем. Однако, хоть эти работы и ведутся «на основании градостроительного расчёта и выданных Управлением архитектуры градостроительных условий и ограничений», но «на сайте градостроительного кадастра они отсутствуют», уточняет Леонидова.

Согласно проекту, на склоне под Чкаловским санаторием должно появиться 140 домиков и семиэтажный отель на 137 номеров. Как посетители комплекса смогут до него добраться? И это предусмотрено:

А ради этого будет построена дорога шириной 3.5 м с ПОДЗЕМНЫМ ПРОЕЗДОМ ПОД ТРАССОЙ ЗДОРОВЬЯ!!! Напомню, что градусловия на подземный проезд получило Управление инженерной защиты и строиться он будет за внебюджетные средства!!! Какая забота о городском бюджете!!! — пишет Лилия Леонидова.

Вот только на месте, где ночью работал бульдозер, никаких объяснительных уведомлений не обнаружено. Есть лишь извещение о производстве ремонта аварийной лестницы.

Фото: с ФБ-странички Алексея Костржицкого

Видео: с ФБ-странички Александра Жирносенко