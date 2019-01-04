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Одесский велопутешественник проезжает Панаму

Одесский велопутешественник проезжает Панаму

Руслан Верин движется в Бразилию. До Колумбии он планирует доехать вместе с попутчиком Оливером.

Одессит Руслан Верин едет из Мексики в Бразилию. Как сообщил велопутешественник в Facebook, в этом путешествии его сопровождает Оливер. Они помогают друг другу, вместе перекусывают и отдыхают, на ночь останавливаются в палатках. Иногда спать приходится прямо в кафе. Вместе путешественники преодолевают холмистые дороги знойными панамскими днями. Едут в основном по обочине. Руслан отметил, что водители в Панаме ему нравятся.

Да, ехать с кем-то это совсем другое дело!Ещё к тому же, Оливер только начал путешествие (проехал всего километров…

Опубліковано Ruslan Verin Четвер, 3 січня 2019 р.

Под вечер небо почувствовало, что я голодный и стало похоже на овсяную кашу))))Ну очень скучный участок пути! Даже…

Опубліковано Ruslan Verin Четвер, 3 січня 2019 р.

Напомним, ранее Руслан Верин путешествовал на велосипеде из Одессы в Сингапур, а также покорял на железном коне Центральную Америку.

Фото: со страницы Руслана Верина в Facebook.

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