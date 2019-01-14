﻿ Одесский припортовый не получит миллиард на спасение - Одесская Жизнь

В Фонде госимущества отказались вернуть заводу переплату по налогу, а также отказали в выдаче кредита.

Как сообщала «Одесская жизнь» ранее, Одесскому припортовому заводу необходим миллиард гривен для того, чтобы выплатить долги и запустить работу предприятия.

Однако Фонд госимущества отказался выделить ОПЗ такую сумму. Как сообщили в пресс-службе Южненского горсовета, заводу не могут вернуть переплату по налогу в размере около полмиллиарда гривен, потому что по этому вопросу всё еще длится судебное разбирательство. Кроме того, руководство завода не планировало привлекать кредитные средства при составлении проекта, поэтому теперь ОПЗ не может получить остальные полмиллиарда в кредит.

Напомним, задолженность завода по выплате заработной платы за ноябрь 2018 составила 30 млн. грн, а общая задолженность предприятия составляет более 7 млрд. грн.

Фото: Информ-UA.