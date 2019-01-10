﻿ Одесский историк предлагает сдать в музей все исторические таблички в городе и заменить их копиями - Одесская Жизнь

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Одесский историк предлагает сдать в музей все исторические таблички в городе и заменить их копиями

Одесский историк предлагает сдать в музей все исторические таблички в городе и заменить их копиями

Андрей Красножон предлагает демонтировать с фасадов одесских домов все эти исторические достопримечательности и выставить на обозрение в Краеведческом музее.

Наболевшая тема «исторические одесские таблички» и их сохранность, о которой недавно рассказывала «Одесская жизнь», продолжает набирать обороты, что, собственно, и ожидалось.

Будем исправлять и искать

Только начался год, а Управление по вопросам охраны культурного наследия отреагировало на два «крика души» одесского краеведа Дмитрия Жданова.

Так, табличка с годом «выхода в свет» дома-памятника архитектуры на Бунина угол ул. Юрия Олеши была, как мы рассказывали, закрыта современным фонарем. Как сообщает Управление по вопросам охраны культурного наследия, после осмотра здания-памятника «с целью исправления ситуации, управлением было выдано предписание КП «ЖКС «Порто-Франковский» с требованием в кратчайшие сроки провести демонтаж электрического фонаря».

таблички

Есть реакция и по поводу внезапно исчезнувшей закладной доски с улицы Богдана Хмельницкого, 30: «коммунальные службы города не причастны к демонтажу закладной доски по указанному адресу, и учитывая, что в последнее время участились случаи краж подобных ценных элементов городского дизайна, управление обратилось в Главное управление Национальной полиции в Одесской области с просьбой обратить внимание на указанную противоправную деятельность и принять меры по ее противодействию и предупреждению».

Также в полицию был передан перечень и фотофиксация поврежденных и пропавших с фасадов исторических зданий за последние годы закладных и других досок и табличек для выяснения их возможного местонахождения и определения ответственных за совершенное правонарушение.

Всего за пять «кусков»

Возрадоваться бы всем нам, так горячо признающимся в любви к Одессе и даже тем, кто пожимает плечами в недоумении: подумаешь, мол, какие-то таблички.

А радоваться рано. Рассказы краеведов о том, что подобные таблички и прочие аутентичные ценности имеют свою четкую цену и благополучно «гуляют» по черному рынку — не просто истории для красного словца.

Одесский историк Андрей Красножон сообщает на своей странице в Facebook: «говорящая» одесская старина потихоньку выползает на интернет-аукционы из воровских малин».

В доказательство он приводит скриншот с интернет-страницы аукциона Violity. Читаем и наслаждаемся: выставлена на аукцион чугунная табличка «Адольфъ Коганъ Одесса». Стартовая цена — 5001 грн.

таблички

Сколько еще таких табличек и прочих ценных артефактов «прогуливаются» по аукционам, сайтам продаж всего и вся? А сколько таких штучек можно отыскать на том же Староконном, если найти нужных людей?

В связи с этим Андрей Красножон предлагает целый список мер, чтобы сохранить оставшееся наследие, вплоть до «немедленного демонтажа ВСЕХ известных сохранившихся по спискам историков Одессы… оригинальных табличек с целью музеефикации в Одесском краеведческом музее и заменой их на точные копии (в связи с невозможностью обеспечить их целостность и сохранность на фасадах зданий)».

Ну а пока нам остается только повторить обращение Управления по вопросам охраны культурного наследия к одесситам: при наличии информации о времени и обстоятельствах исчезновения/повреждения закладных досок, горожан просят сообщать по телефонам: 726-68-79, 722-75-98.

 

Фото с ФБ-страниц Дмитрия Жданова и Андрея Красножона.

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Мария Котова
Мария Котова
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ПРОФИЛЬ

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