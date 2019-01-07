﻿ Одесский аэропорт работает несмотря на непогоду - Одесская Жизнь

Сегодня в Одесском аэропорту отменили всего один рейс в Стамбул.

Несмотря на повышенную облачность и снег, Международный аэропорт Одесса сегодня работает в штатном режиме.

По данным онлайн-табло, с утра в Одессу прибыли самолеты из Тель-Авива, Шарм-эль-Шейха, Борисполя, Киева (Жуляны), Вены, Минска, а также два рейса из Стамбула. Затем были отправлены следующие рейсы: в Борисполь, Киев (Жуляны), Шарм-эль-Шейх и четыре рейса в Стамбул.

Отменили сегодня отправку одного утреннего рейса в Стамбул.

Накануне вечером был отменен лишь один рейс — в Киев (Жуляны) и отложен вылет в Тель-Авив.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что новые бюджетные рейсы могут появиться в Одессе уже этим летом.

Фото: газета «Слово».