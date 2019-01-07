﻿ Одесский аэропорт работает несмотря на непогоду - Одесская Жизнь

Новости Одессы и Одесской области

Одесский аэропорт работает несмотря на непогоду

Одесский аэропорт работает несмотря на непогоду

Сегодня в Одесском аэропорту отменили всего один рейс в Стамбул.

Несмотря на повышенную облачность и снег, Международный аэропорт Одесса сегодня работает в штатном режиме.

По данным онлайн-табло, с утра в Одессу прибыли самолеты из Тель-Авива, Шарм-эль-Шейха, Борисполя, Киева (Жуляны), Вены, Минска, а также два рейса из Стамбула. Затем были отправлены следующие рейсы: в Борисполь, Киев (Жуляны), Шарм-эль-Шейх и четыре рейса в Стамбул.

Отменили сегодня отправку одного утреннего рейса в Стамбул.

Накануне вечером был отменен лишь один рейс — в Киев (Жуляны) и отложен вылет в Тель-Авив.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что новые бюджетные рейсы могут появиться в Одессе уже этим летом.

Фото: газета «Слово».

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Комментарии

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2018, Центр медиа. Все права защищены.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить