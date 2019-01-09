﻿ Одесские волонтёры представили свой проект возрождения Летнего театра - Одесская Жизнь

Проектом предлагается создать в Летнем театре сцену, общественное пространство, зону отдыха, площадку для гриля и арт-галерею.

Одесские волонтёры сегодня представили свой проект по благоустройству Летнего театра, альтернативный тому, который ранее представил одесский КВНщик Дмитрий Шпинарев. Его концепция предполагала создание в театре пространства с концертной площадкой по подобию латвийской Юрмалы, а также фуд-кортами и детской площадкой. Однако его предложение вызвало протесты у некоторых горожан. Общественники предположили, что Шпинарев попросту отдаст театр частникам, которые уничтожат его застройками.

Сегодня же в горсовете активисты представили свои предпроектные предложения по восстановлению театра.

Как сообщают в пресс-службе Одесского горсовета, архитекторы предложили возродить Летний театр как парковую зону и снабдить её всем необходимым для отдыха: зоной, где можно приготовить шашлыки, зоной отдыха, галереей – для души, амфитеатром и сценой для проведения различных культурных мероприятий.

В горсовете выслушали предложения архитекторов Аркадия Шуплякова, Олега Агафонова и Александра Гусарева, но высказали ряд замечаний. В частности, проект не учитывает того, что участок находится в аренде, а строения – в частной собственности. Договориться же с собственником Летнего театра волонтеры пока не смогли. Также активисты пока не представили источники финансирования для реализации своего проекта, и не прописали, кто и как будет заниматься уборкой территории. Кроме того, зоны барбекю и гриля пока просто невозможно обустроить в театре, так как он является частью памятника садово-паркового искусства.

Доработанный проект активисты смогут вынести на рассмотрение исполкома, который состоится уже 24 января.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что одесситы хотят выкупить Летний театр у компании «Солинг» с помощью краудфандинга.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета, а также со страницы Аркадия Шуплякова в Facebook.