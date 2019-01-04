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Одесские шахматисты открыли сезон Рождественским блицтурниром

Одесские шахматисты открыли сезон Рождественским блицтурниром

В турнире приняли участие 62 участника всех возрастов. Победил Кирилл Решетков.

3-го января на ул. Канатной, 95 шахматисты соревновались в молниеносной игре. Как сообщает Федерация шахмат Одесской области, кандидат в мастера спорта Кирилл Решетков обыграл международного гроссмейстера Михаила Голубева, тем самым завоевал первое место. Второе место занял Дмитрий Фингеров, бронзу получил Александр Юровских. Гроссмейстер Голубев же оказался на седьмом месте.

Также в турнире были особые номинации. Среди старших ветеранов лучшим оказался Олег Милютин, среди «младших» — Василий Стец и Алексей Алиференко. Лучшей шахматисткой среди женщин стала Алина Михайлова. Владислав Черненко показал лучший результат среди юношей. А среди девушек-шахматисток отличились Виктория Константинова и Мария Видрук.

Отметим, с 9 по 11 января в Одессе пройдет ещё один турнир по быстрым шахматам.

Напомним, в июле одесситка завоевала «золото» на чемпионате мира по шахматам среди слабослышащих спортсменов.

Фото: Федерация шахмат Одесской области.

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