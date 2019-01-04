Одесские полицейские спасли детей от пожара и антисанитарии

Малолетние дети были предоставлены сами себе и даже не имели зимней одежды.
Правоохранители получили сообщение о детях, которые жили без присмотра взрослых, и выехали по указанному адресу. Сообщение подтвердилось: дети жили в грязи, без родительского ухода, среди пьющих людей.
Как сообщает патрульная Зоя Мельник в Facebook, детей забрали из неблагоприятной семьи как раз перед тем, как в том доме произошел пожар.
ПОКА У ВСЕХ ВЕСЕЛЬЕСуществует печальная закономерность — в праздники, когда все веселятся и употребляют всякие радости…
Опубліковано Дмитрієм Ревуном Середа, 2 січня 2019 р.
Напомним, накануне Нового года в Одессе запустили социальный проект «Дети региона».
Фото: со страницы Зои Мельник в Facebook.
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