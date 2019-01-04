﻿ Одесские нацгвардейцы поддержали пленных моряков - Одесская Жизнь

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Одесские нацгвардейцы поддержали пленных моряков

Одесские нацгвардейцы поддержали пленных моряков

Они приняли участие во всеукраинском флешмобе.

Чтобы поддержать пленных моряков, одесские нацгвардейцы выстроились якорем, держа в руках огромный украинский флаг, и по-военному отдали честь. Как сообщили в Южном оперативно-территориальном объединении Нацгвардии, одновременно такую акцию провели в Запорожье, Николаеве и Херсоне. Якорь в данном случае символизирует флот.

Відважним українським морякам — Слава! Слава! Слава!

Гвардійці Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України провели флеш-моби на підтримку захоплених у полон українських моряків.Так у Одесі, Запоріжжі, Миколаєві та Херсоні гвардійці вишикувались у формі фігур, що символізують флот та виконали військове вітання "Слава Україні! — Героям слава!" та "Відважним українським морякам — Слава! Слава! Слава!" Флешмоб відбувся з метою мобілізації громадської думки, згуртування суспільства для вшанування військовослужбовців, які захищають незалежність та територіальну цілісність держави.

Опубліковано Південне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України Четвер, 3 січня 2019 р.

Напомним, ранее возле Одесской мэрии в поддержку украинских моряков подняли флаг ВМС.

Фото: Пушкинская.

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