﻿ Одесские нацгвардейцы поддержали пленных моряков - Одесская Жизнь

Они приняли участие во всеукраинском флешмобе.
Чтобы поддержать пленных моряков, одесские нацгвардейцы выстроились якорем, держа в руках огромный украинский флаг, и по-военному отдали честь. Как сообщили в Южном оперативно-территориальном объединении Нацгвардии, одновременно такую акцию провели в Запорожье, Николаеве и Херсоне. Якорь в данном случае символизирует флот.
Відважним українським морякам — Слава! Слава! Слава!
Гвардійці Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України провели флеш-моби на підтримку захоплених у полон українських моряків.Так у Одесі, Запоріжжі, Миколаєві та Херсоні гвардійці вишикувались у формі фігур, що символізують флот та виконали військове вітання "Слава Україні! — Героям слава!" та "Відважним українським морякам — Слава! Слава! Слава!" Флешмоб відбувся з метою мобілізації громадської думки, згуртування суспільства для вшанування військовослужбовців, які захищають незалежність та територіальну цілісність держави.
Опубліковано Південне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України Четвер, 3 січня 2019 р.
Напомним, ранее возле Одесской мэрии в поддержку украинских моряков подняли флаг ВМС.
Фото: Пушкинская.
Выскажите ваше мнение. Это важно.