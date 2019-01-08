﻿ Одесские коммунальщики ведут круглосуточную уборку снега - Одесская Жизнь

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Одесские коммунальщики ведут круглосуточную уборку снега

Одесские коммунальщики ведут круглосуточную уборку снега

На улицах города работают 80 единиц спецтехники КП «Городские дороги».

В канун Рождества Одессу засыпало снегом. Коммунальные службы приступили к работе по расчистке дорог. Как сообщают в пресс-службе Одесского горсовета, из-за усилившегося снегопада на улицы города вывели снегоуборочные машины, автогрейдеры, экскаваторы и погрузчики.

На данный момент дороги города приведены в проезжее состояние. Кроме того, дворники посыпают  песком с солью остановки, пешеходные дорожки, спуски.

Сейчас на улицах города продолжают работать 80 единиц спецтехники для расчистки дорог и 1800 работников КП «ЖКС» и КП «Горзелентрест».

Напомним, что во время непогоды лучше не оставлять автомобили под деревьями или линиями электропередач — из-за налипания снега и ветра возможно падение веток и обрыв проводов. Пожилым людям, беременным женщинам и детям лучше сегодня оставаться дома, так как, несмотря на работу коммунальных служб, не все участки улиц могут быть расчищены или посыпаны песком и солью, а значит, есть риск поскользнуться.

Фото пресс-службы горсовета.

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