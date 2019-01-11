﻿ Одесская «милосердная палатка» приняла первых «поселенцев» - Одесская Жизнь

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Одесская «милосердная палатка» приняла первых «поселенцев»

Одесская «милосердная палатка» приняла первых «поселенцев»

Первая в этом году палатка для обогрева людей в морозы появилась рядом с Куликовым полем. Она только открылась, но уже с чьей-то легкой руки прозвана «белым домом».

Огромная палатка и в самом деле стала уже милосердным домом для нуждающихся. В этом году ее установили не спасатели, а ОО «Христианская миссия «Новая жизнь», и именно поэтому здесь можно не только согреться в непогоду тем, кто в этом нуждается. Рядом с палаткой — микроавтобус организации. Волонтеры порой подбирают людей на улицах.

пункт обогрева

Здесь не услышишь слово «бомж», даже понятие «бездомный» употребляется редко. Есть люди, нуждающиеся в помощи. И её им оказывают. Конечно же, совершенно бесплатно. Особенно ощущаешь, как это важно, теперь, когда ледяной дождь поливает город второй день, а в ближайшее время ожидаются морозы.

палатка обогрев

Федор Герасимов

— Мы окажем помощь любому, кто в ней нуждается. Не только тем, кто остался без крова. Любой человек может здесь обогреться — мало ли какие обстоятельства в жизни случаются. Может, человек не попал на поезд или автобус и у него нет денег на гостиницу. Куда ему идти, где переночевать? И, кроме того, мы ведь не только обогреваем людей. Что касается самой палатки, то она сделана по европейскому образцу и отапливается не буржуйками, как обычно, а электричеством, с соблюдением всех правил безопасности, — рассказывает «Одесской жизни» глава ОО «Христианская миссия «Новая жизнь» Федор Герасимов.

палатка пункт обогрева

Волонтеры в ярко-жёлтых жилетах

Рядом с первыми «поселенцами» палатки милосердия — волонтеры. Не спешу уходить, узнаю подробности. Итак, зайти и обогреться здесь может каждый. Человека тут же напоят горячим чаем с печеньем. Если попал сюда человек в состоянии алкогольного опьянения, ему не откажут в приюте, но есть жесткое условие: раз пришел сюда, хочешь пребывать здесь и дальше, то знай: здесь действует «сухой закон».

палатка обогрев

Главный напиток для людей, нашедших здесь временное пристанище

Кормят нуждающихся в новом пункте три раза в день. Необходима медицинская помощь — вызовут «скорую». Если состояние не острое, а имеются более легкие проблемы со здоровьем — на этот случай среди волонтеров есть медики.

Но и это еще не все. При миссии имеются приюты. В палатке ведь все равно долго не проживешь. Человеку, лишенному крова, оказывают и психологическую помощь, помогают с документами, трудоустройством.

палатка обогревВсё это, конечно, «на потом». Ведь главное в первую очередь — обогреть, накормить, помочь. И, как рассказывают мне волонтеры, милосердная палатка будет находиться здесь все холодное время года.

Неподалеку от палатки установлены два биотуалета. Внутри милосердного дома — тепло и светло. «Пол» деревянный, стоят лавки и столы. Первые «поселенцы» и в самом деле чувствуют себя, как дома, а ведь многие из них давно забыли это понятие.

палатка обогревФото автора

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Мария Котова
Мария Котова
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