﻿ Одесская фехтовальщица завоевала «бронзу» в Киеве и будет сражаться за Кубок мира в Нью-Йорке - Одесская Жизнь

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Одесская фехтовальщица завоевала «бронзу» в Киеве и будет сражаться за Кубок мира в Нью-Йорке

Одесская фехтовальщица завоевала «бронзу» в Киеве и будет сражаться за Кубок мира в Нью-Йорке

Саблистка Елена Кравацкая заняла третье место на Всеукраинском турнире сильнейших

Национальный турнир по фехтованию проходил 11-12 января в Киеве, — рассказали в пресс-службе Национального олимпийского комитета в Одесской области.

В бою за попадание в призовую тройку среди женщин Елене Кравацкой пришлось сразиться с другой одесситкой — Маргаритой Смирновой. Елена одержала победу со счётом 15:13. Однако в бою за выход в финал она уступила олимпийской чемпионке Ольге Харлан, которая и стала победительницей соревнований. Кравацкая в итоге получила «бронзу», а Смирнова — на 6 месте.

фехтование кравацкаяТеперь Елена Кравацкая готовится к участию в этапе Кубка мира, который пройдёт в Нью-Йорке.

Также бронзовую медаль на киевском турнире завоевал одессит Андрей Ягодка. Он проиграл николаевцу Богдану Платонову в бою за выход в финал со счётом 14:15, хотя изначально лидировал 14:11.

фехтование ягодка

Фото пресс-службы НОК в Одесской области.

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