﻿ Одесская Баба Утя получила весенний наряд и заговорила на «одесском языке» - Одесская Жизнь

Долгие годы одесская достопримечательность — кукла Баба Утя — находилась в подвешенном состоянии.

Вывешенная над Музеем восковых фигур имени себя, она вызывала удивление, смех и самые разные эмоции, славилась тем, что, как и корова Ромина, постоянно меняла «прикид».

Как рассказывала «Одесская жизнь», примерно год назад кукла со своего привычного места исчезла. Впрочем переместилась она в вестибюль музея, и отлично чувствует себя внутри, а не вывешенной над входом, тем более, что двери здесь всегда открыты.

И вот теперь Баба Утя, большая модница, предстает перед нами не в зимнем наряде, а в красивом платье в весенних мотивах, словно приближая тепло, по которому уже соскучились одесситы.

Она не подносит, как раньше, чашечку с кофе ко рту, зато, проходя мимо музея, вы можете теперь не только полюбоваться обновленной Утей, но и услышать ее голос. И оно стоит того, чтобы вслушаться.

Бабу Утю не просто озвучили, она теперь разговаривает на чисто «одесском языке», зазывая одесситов и гостей города посетить свой музей. Как будто устроители этого действа собрали все одесские фразочки, местные словесные обороты и вложили в уста одесской достопримечательности.

Этот чисто одесский монолог можно послушать совершенно бесплатно — он слышен не только у музея, но даже возле Оперного театра. До ваших ушей донесутся все эти «шоб ви так жили», «и шо ж ви проходите мимо, я ж вас жду» и все такое прочее.

Напомним, что чисто одесская баба Утя — реальный персонаж. Она работала в советские времена здесь же, на Ришельевской, в питейно-поедальном заведении, и эта известная одесситка вовсе не носила имя Утя. Женщина очень любила детей, при виде их всегда говорила: «Ути-ути-ути!», что и стало ее вторым (теперь уже первым) именем. Эту версию рассказал в свое время «Одесской жизни» краевед и экскурсовод Евгений Гринкевич.

Фото автора.