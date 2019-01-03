Одесситам сегодня пришлось толкать трамвай в Аркадии

Трамвай №5 «заглох» на разворотном кольце.

Около 14:00 из-за неисправности контактного провода поперек дороги застрял трамвай. Как сообщает Думская, своей остановкой вагон заблокировал автомобильное движение примерно на полчаса. Чтобы двинуться дальше и освободить проезжую часть, пассажирам пришлось толкать тяжёлую махину. Им удалось сдвинуть трамвай на несколько метров назад. Этого оказалось достаточно, чтобы водитель преодолел неисправный участок.

Напомним, в Одессе обещали запустить трамвай «Север-Юг» к Новому году.

Фото: Думская.