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Одесситам повысили плату за кабельное ТВ и интернет

Одесситам повысили плату за кабельное ТВ и интернет

Тарифы выросли из-за увеличения затрат на телекоммуникационные услуги, а также из-за повышения платы медиагруппам за ретрансляцию телеканалов.

Плата за услуги кабельного телевидения и интернета увеличилась приблизительно на четверть. У разных компаний стоимость услуг может незначительно отличаться. Как сообщает Рупор Одессы, в совокупности услуги ТРК теперь будут обходиться одесситам в среднем в 200 гривен.

Напомним, также с 1 января одесситам повысили плату за отопление.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что абонентская плата за телевидение может вырасти на 15-40%.

Фото: Delo.ua.

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