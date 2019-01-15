﻿ Одесситам из-за непогоды рекомендуют воздержаться от поездок на личных авто - Одесская Жизнь

Патрульные советуют одесситам сегодня ездить на общественном транспорте, чтобы уберечь себя и свой автомобиль от аварий.

Из-за непогоды и опасной ситуации на дорогах Одессы и области сегодня лучше воздержаться от поездок, в особенности на личном транспорте. Как сообщили в ГУ НП Одесской области, если выехать все же придется, выезжайте заранее, с учетом возможных пробок и других непредвиденных задержек в пути.

Осторожными следует быть и пешеходам. Перед тем, как выйти на проезжую часть, убедитесь, что водители вас увидели. Помните, на заснеженных дорогах тормозной путь увеличивается.

Если непогода застала вас врасплох, обращайтесь на специальные линии полиции — 102, спасателей — 101 или скорой — 103.

Напомним, сегодня из-за непогоды на трассе Одесса-Рени произошло несколько ДТП.

Фото: пресс-служба ГУ НП Одесской области.