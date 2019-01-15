Одесса заняла третье место среди украинских городов по качеству жизни

Первое место среди украинских городов занял Львов. На втором месте – Киев. Одесса отстала от него всего на полтора балла.

В международном рейтинге городов, комфортных для проживания, Львов обошёл Киев и Одессу, заняв 174 позицию. Киев – разместился на 192 месте, а Одесса – на 193-м, с отставанием от столицы всего в 1,24 балла.

Об этом сообщил международный исследовательский портал Numbeo. При этом, по статистике Numbeo, жить в Киеве немного дороже, чем в Одессе, но в то же время у киевлян значительно выше покупательская способность.

Самым комфортным в этом году стал австралийский город Канберра.

Отметим, всего в рейтинге оценивали 226 городов мира по восьми показателям: индексам покупательной способности, безопасности, здравоохранения, стоимости жилья, соотношения цены недвижимости к доходам, времени движения транспорта, загрязнения и климатическим индексом.

Фото: Думская.