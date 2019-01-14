﻿ Община на севере области решила перейти из Московского патриархата в Православную церковь Украины - Одесская Жизнь

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Община на севере области решила перейти из Московского патриархата в Православную церковь Украины

Община на севере области решила перейти из Московского патриархата в Православную церковь Украины

«Первой ласточкой» стал православный приход в Балтском районе

Прихожане Свято-Димитриевского храма в селе Пужайково первыми в Одесской области приняли решение перейти из УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины после получения 6 января Томоса об автокефалии.

Об этом в интервью «Думской» сообщил житель района и отец одного пленённых российскими ВМС украинских моряков Виктор Сорока. По его словам, такое решение прихожане приняли еще на Рождество — 90% согласны на переход в ПЦУ.

Виктор Сорока и его сын Василий — офицер СБУ, получивший ранения в ходе атаки РФ на украинские корабли в районе Керченского пролива

Так что в селе рассчитывают собрать в общей сложности 500-600 подписей за переход и ожидают указа митрополита Епифания, а также назначения священника Православной церкви Украины.

Фото: сайт Балтской епархии и rbc.ua.

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