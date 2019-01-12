﻿ Новый скандал на стройке на «Ланжероне»: погиб рабочий - Одесская Жизнь

Активисты снова собираются у стройплощадки

Общественник Владислав Балинский сообщил на своей странице в ФБ, что на стройке возле дельфинария рухнул подъемный кран и придавил рабочего.

По информации других источников, инцидент произошел еще несколько часов назад, однако его пытались сохранить в тайне и даже не пропускали «скорую» к месту события.

Сейчас к скандальной стройке стягиваются группы активистов. Назревает новое противостояние.

Фото и видео в ФБ-страницы В.Балинского.