﻿ Новый скандал на стройке на «Ланжероне»: погиб рабочий - Одесская Жизнь

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Новый скандал на стройке на «Ланжероне»: погиб рабочий

Новый скандал на стройке на «Ланжероне»: погиб рабочий

Активисты снова собираются у стройплощадки

Общественник Владислав Балинский сообщил на своей странице в ФБ, что на стройке возле дельфинария рухнул подъемный кран и придавил рабочего.

По информации других источников, инцидент произошел еще несколько часов назад, однако его пытались сохранить в тайне и даже не пропускали «скорую» к месту события.

Сейчас к скандальной стройке стягиваются группы активистов. Назревает  новое противостояние.

Фото и видео в ФБ-страницы В.Балинского.

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