Новый пункт сбора пластика открылся в Одессе

Возле Одесской филармонии будут принимать пластик HDPE.

Теперь на улице Пушкинской, 19 работает новый пункт приема пластика, на котором пишется код 02. Как сообщает Місто Майбутнього в Facebook, сдать пластиковые изделия можно будет с 14:00 до 22:00. Собранные отходы будут использовать в социальных проектах.

У Новий рік з хорошими новинами. В центрі Одеси на вулиці Пушкінській 19, прямо біля Одеської Філармонії, у закладі… Опубліковано Місто Майбутнього Середа, 2 січня 2019 р.

Отметим, под маркировку HDPE подпадают пластиковые крышки, бутылки, флаконы от бытовой химии, одноразовая посуда, контейнеры для продуктов и фасовочные пакеты.

Напомним, в Летнем театре установили контейнер для сбора пластиковых отходов.

Фото: Зачем.