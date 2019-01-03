Новый пункт сбора пластика открылся в Одессе

Возле Одесской филармонии будут принимать пластик HDPE.
Теперь на улице Пушкинской, 19 работает новый пункт приема пластика, на котором пишется код 02. Как сообщает Місто Майбутнього в Facebook, сдать пластиковые изделия можно будет с 14:00 до 22:00. Собранные отходы будут использовать в социальных проектах.
У Новий рік з хорошими новинами. В центрі Одеси на вулиці Пушкінській 19, прямо біля Одеської Філармонії, у закладі…
Опубліковано Місто Майбутнього Середа, 2 січня 2019 р.
Отметим, под маркировку HDPE подпадают пластиковые крышки, бутылки, флаконы от бытовой химии, одноразовая посуда, контейнеры для продуктов и фасовочные пакеты.
Напомним, в Летнем театре установили контейнер для сбора пластиковых отходов.
Фото: Зачем.1 комментарий
Здорово, что вы сделали такой пункт приёма!! Очень поддерживаю! Искала такой пункт и буду рекомендовать своему окружению