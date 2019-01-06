﻿ Новый Национальный рекорд зафиксирован в Одессе - Одесская Жизнь

Рекордсменом стала инсталляция Рождественской звезды, расположенная возле Потемкиской лестницы.

Рождественская звезда является частью инсталляции, которая украсила Потемкинскую лестницу под условным названием «Санта Клаус растерял подарки». Ее изготовили на черноморском заводе иллюминации. Как пояснил Дмитрий Черкас, исполнительный директор компании, звезда весит 90 кг — с учетом систем управления и подсветки.

Диаметр украшения — 7,8 метров. Выполнена она из фибергласса — стеклопластика, созданного на основе стекловолокна. Этот очень прочный и одновременно легкий материал используется в космической промышленности, уточнил Черкас. Таких инсталляций всего две — вторая установлена в Николаеве, сообщает 1 городской.

Одесскую Рождественскую звезду внесли в Национальный реестр рекордов Украины как самое большое в стране 3D елочное украшение.

Фото: «Одесской жизни» и «1 городского»