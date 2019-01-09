﻿ Несмотря на снег: дороги области находятся в проезжем состоянии - Одесская Жизнь

Інформація про стан проїзду та погодні умови на території Одеської області 09 січня 2019 року, 09.00 год.Температура: від -2 ºС до -15ºС.Опади: без опадів.Стан покриття автомобільних доріг області: місцями засніжене, місцями сухе.Стан проїзду: проїзд забезпечено.Обмеження руху на а/д: відсутні.На відео: М-28 Одеса-Южний з під'їздами, км 25

Опубліковано Служба автомобільних доріг в Одеській області Вівторок, 8 січня 2019 р.