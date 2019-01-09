﻿ Несмотря на снег: дороги области находятся в проезжем состоянии - Одесская Жизнь

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Несмотря на снег: дороги области находятся в проезжем состоянии

Несмотря на снег: дороги области находятся в проезжем состоянии

Автомобильные дороги расчищены, ограничений движения нет.

Местами дороги заснежены, местами сухие. Как сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области, по всем автомобильным дорогам области можно проехать без каких-либо препятствий.

Осадков на сегодня не прогнозируется, так что путешествие по региональным трассам будет относительно безопасным.

Інформація про стан проїзду та погодні умови на території Одеської області 09 січня 2019 року, 09.00 год.Температура: від -2 ºС до -15ºС.Опади: без опадів.Стан покриття автомобільних доріг області: місцями засніжене, місцями сухе.Стан проїзду: проїзд забезпечено.Обмеження руху на а/д: відсутні.На відео: М-28 Одеса-Южний з під'їздами, км 25

Опубліковано Служба автомобільних доріг в Одеській області Вівторок, 8 січня 2019 р.

Фото: Откат.

Видео: ФБ Службы автодорог области.

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