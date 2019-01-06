«Немножко мёрзнем, но не так, как вы в куртках»: моржи Одессы на Сочельник окунулись в море

Уже 8 лет, как участники клуба «Моржи Одессы» каждое воскресенье погружаются в холодную морскую воду. Сегодняшнее купание моржи посвятили приближающемуся празднику Рождества.

Температура воздуха -6°, а воды – +4°. Это нормальные условия для участников клуба «Моржи Одессы», чтобы искупаться в море. Сегодня на пляже «Золотой Берег» собралось около тридцати людей особой закалки. У каждого из них свой стаж в этом деле, есть и те, кто решил начать только сегодня.

Раздевшись до купальников и сделав небольшую разминку, моржи поздравили всех с наступающим Рождеством. А потом с радостными криками ринулись в воду. Причём, некоторые даже в ластах.

«Ощущение прекрасное. Это надо испытать самому. Это непередаваемо. Эмоции переполняют, все мы радостные. Ну, немножко мёрзнем, но не так, как вы в куртках», – рассказал после купания организатор клуба Дмитрий Юркин.

Клубу «Моржи Одессы» в прошлом месяце исполнилось 8 лет. Основной состав – 20-25 человек. Но, как сказал Юркин, численность моржей динамично растёт. Причём в клуб приходят люди самых разных возрастов: самой почтенной участнице клуба более 90 лет, а самому юному — полтора года.

Максимально низкая температура воды, в которую погружались моржи, -1,5°.