﻿ На бульваре Жванецкого появились полезные украшения - Одесская Жизнь

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На бульваре Жванецкого появились полезные украшения

  • кормушка для птиц
  • кормушка для птиц
  • кормушка для птиц
  • кормушка для птиц
  • кормушки для птиц
  • птицы
  • кормушка для птиц

Бульвар Жванецкого, довольно пустынный по случаю выходных и, в общем, довольно унылый, предстал к Рождеству обновленным.

Все благодаря добрым рукам живущих рядом одесситов и сотрудников расположенных здесь кафе.

На нем нет елки с игрушками, но зато почти все оголенные деревья теперь увешены кормушками для птиц, что и стало своеобразной заменой новогодне-рождественскому убранству.

Разнообразие птичьих столовых и их количество поражает. В ход пошло все: пластиковые бутылки и бутыли, коробки от тортов и детских игрушечных наборов. Появились здесь и деревянные скворечники — в виде полочек, избушек и домиков.

Во всех кормушках — корм для птиц. Птицы, между тем, ведут себя довольно осторожно: когда подходишь поближе, тут же отлетают.

Одесситы шутят, что кормушки для птиц стали «заменой» исчезнувшим с бульвара табличкам с высказываниями Михал Михалыча, в честь которого назван бульвар.

Прогуливающиеся подсыпают в кормушки корм, ну а сам бульвар Жванецкого благодаря щедро развешенным кормушкам даже немного повеселел.

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Мария Котова
Мария Котова
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ПРОФИЛЬ

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