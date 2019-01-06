﻿ На бульваре Жванецкого появились полезные украшения - Одесская Жизнь

Бульвар Жванецкого, довольно пустынный по случаю выходных и, в общем, довольно унылый, предстал к Рождеству обновленным.

Все благодаря добрым рукам живущих рядом одесситов и сотрудников расположенных здесь кафе.

На нем нет елки с игрушками, но зато почти все оголенные деревья теперь увешены кормушками для птиц, что и стало своеобразной заменой новогодне-рождественскому убранству.

Разнообразие птичьих столовых и их количество поражает. В ход пошло все: пластиковые бутылки и бутыли, коробки от тортов и детских игрушечных наборов. Появились здесь и деревянные скворечники — в виде полочек, избушек и домиков.

Во всех кормушках — корм для птиц. Птицы, между тем, ведут себя довольно осторожно: когда подходишь поближе, тут же отлетают.

Одесситы шутят, что кормушки для птиц стали «заменой» исчезнувшим с бульвара табличкам с высказываниями Михал Михалыча, в честь которого назван бульвар.

Прогуливающиеся подсыпают в кормушки корм, ну а сам бульвар Жванецкого благодаря щедро развешенным кормушкам даже немного повеселел.