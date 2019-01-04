Мужчина погиб при пожаре в Одесской области

В Селе Лиманского района в горевшем доме нашли труп 51-летнего мужчины.

Сегодня в селе Светлое горел жилой дом. О пожаре сообщила соседка погибшего. Она увидела дым, когда проезжала мимо. Как сообщили в пресс-службе ГУ НП Одесской области, на месте происшествия пожарные обнаружили тело мужчины, арендовавшего жилье. Предполагается, что дом загорелся из-за неосторожного обращения с обогревателем.

Истинную причину смерти установит экспертиза.

Напомним, во время пожара на Екатерининской пострадала женщина.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что также во время пожара в Одессе погибла женщина.

Фото: пресс-служба ГУ НП Одесской области.