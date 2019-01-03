﻿ Сегодня многие одесситы останутся без газа - Одесская Жизнь

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Сегодня многие одесситы останутся без газа

Сегодня многие одесситы останутся без газа

Газ отключат из-за ремонта на распределительном газопроводе.

Как сообщают в пресс-службе Одесского горсовета, из-за проведения ремонтных работ газопровода на Шкодовой горе с 8:30 до 17:30 будет отключено газоснабжение по следующим адресам:

  • ул. Шкодова гора, 6;
  • ул. Шкодова гора, 3б;
  • ул. Шкодова гора, 1/1;
  • ул. Шкодова гора, 1, 2, 3, 4а, 12, 13, 14, 10а, 15, 5, 6, 5а, 6а, 8а;
  • 1-й пер. Нефтяников;
  • 3-й пер. Нефтяников;
  • ул. Газовая;
  • ул. Альпинистов;
  • ул. Битумная;
  • ул. Гладкова от 3-го пер. Нефтяников до 1-го Хаджибейского пер.;
  • ул. Республиканская от ул. Известковая к Хаджибейского пер.;
  • ул. Хаджибейская дорога от №13;
  • до 1-го Хаджибейского пер.;
  • ул. Гладкова от ул. Известковая до ул. Альпинистов.

Фото: Известия в Украине.

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