﻿ Сегодня многие одесситы останутся без газа - Одесская Жизнь

Газ отключат из-за ремонта на распределительном газопроводе.
Как сообщают в пресс-службе Одесского горсовета, из-за проведения ремонтных работ газопровода на Шкодовой горе с 8:30 до 17:30 будет отключено газоснабжение по следующим адресам:
- ул. Шкодова гора, 6;
- ул. Шкодова гора, 3б;
- ул. Шкодова гора, 1/1;
- ул. Шкодова гора, 1, 2, 3, 4а, 12, 13, 14, 10а, 15, 5, 6, 5а, 6а, 8а;
- 1-й пер. Нефтяников;
- 3-й пер. Нефтяников;
- ул. Газовая;
- ул. Альпинистов;
- ул. Битумная;
- ул. Гладкова от 3-го пер. Нефтяников до 1-го Хаджибейского пер.;
- ул. Республиканская от ул. Известковая к Хаджибейского пер.;
- ул. Хаджибейская дорога от №13;
- до 1-го Хаджибейского пер.;
- ул. Гладкова от ул. Известковая до ул. Альпинистов.
Фото: Известия в Украине.
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