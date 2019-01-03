﻿ Сегодня многие одесситы останутся без газа - Одесская Жизнь

Газ отключат из-за ремонта на распределительном газопроводе.

Как сообщают в пресс-службе Одесского горсовета, из-за проведения ремонтных работ газопровода на Шкодовой горе с 8:30 до 17:30 будет отключено газоснабжение по следующим адресам:

ул. Шкодова гора, 6;

ул. Шкодова гора, 3б;

ул. Шкодова гора, 1/1;

ул. Шкодова гора, 1, 2, 3, 4а, 12, 13, 14, 10а, 15, 5, 6, 5а, 6а, 8а;

1-й пер. Нефтяников;

3-й пер. Нефтяников;

ул. Газовая;

ул. Альпинистов;

ул. Битумная;

ул. Гладкова от 3-го пер. Нефтяников до 1-го Хаджибейского пер.;

ул. Республиканская от ул. Известковая к Хаджибейского пер.;

ул. Хаджибейская дорога от №13;

до 1-го Хаджибейского пер.;

ул. Гладкова от ул. Известковая до ул. Альпинистов.

Фото: Известия в Украине.