﻿ Митинг под мэрией: активисты потребовали остановить стройку на Ланжероне - Одесская Жизнь

На акцию протеста под названием «Дельфинарий на костях» собрались представители разных общественных организаций Одессы.

Общественники требовали от мэра Одессы Геннадия Труханова вмешаться в ситуацию, сложившуюся на строительстве отеля дельфинария «Немо», где в субботу погиб рабочий.

Митингующие пришли на Думскую площадь с плакатами, флагами и костями животных — чтобы подчеркнуть, что отель дельфинария строится уже на костях. Также они рассказали одесситам о случившейся трагедии.

Активисты потребовали от мэра остановить строительные работы на пляже. А в случае, если мэр не вмешается, тогда активисты предложили ему оставить должность главы Одессы.

Свои требования активисты изложили в письменном виде:

«1. Комплексно вмешаться в ситуацию и обеспечить полное прекращение стройки на пляже…

2. Оставить должность главы города Одессы в случае, если Вы не способны прекратить беспорядок, который приводит к реальным жертвам».

Такое письмо активисты опустили в почтовый ящик городского совета.