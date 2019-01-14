﻿ Митинг под мэрией: активисты потребовали остановить стройку на Ланжероне - Одесская Жизнь

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Митинг под мэрией: активисты потребовали остановить стройку на Ланжероне

Митинг под мэрией: активисты потребовали остановить стройку на Ланжероне

На акцию протеста под названием «Дельфинарий на костях» собрались представители разных общественных организаций Одессы.

Общественники требовали от мэра Одессы Геннадия Труханова вмешаться в ситуацию, сложившуюся на строительстве отеля дельфинария «Немо», где в субботу погиб рабочий.

Митингующие пришли на Думскую площадь с плакатами, флагами и костями животных — чтобы подчеркнуть, что отель дельфинария строится уже на костях. Также они рассказали одесситам о случившейся трагедии.дельфинарий на костях

Активисты потребовали от мэра остановить строительные работы на пляже. А в случае, если мэр не вмешается, тогда активисты предложили ему оставить должность главы Одессы.дельфинарий на костях

Свои требования активисты изложили в письменном виде:

«1. Комплексно вмешаться в ситуацию и обеспечить полное прекращение стройки на пляже…

2. Оставить должность главы города Одессы в случае, если Вы не способны прекратить беспорядок, который приводит к реальным жертвам».

Такое письмо активисты опустили в почтовый ящик городского совета.

 

Артем Виноградов
Артем Виноградов
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ПРОФИЛЬ

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