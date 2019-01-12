﻿ Мемориал, парк или зловещий пустырь: во что превратилось бывшее еврейское кладбище? - Одесская Жизнь

Корреспондент «Одесской жизни» побывала в месте, именуемом ныне Артиллерийский парк, и ставшем очередным городским «ужастиком».

Становятся ли кладбища «бывшими», если там не осталось надгробий, но по-прежнему покоятся в земле человеческие останки? Вопрос риторический. К примеру, парк «Преображенский», он же бывший парк Ильича, а перед этим Первое христианское кладбище — яркий тому пример. Но еще хуже ситуация сложилась со Вторым еврейским кладбищем.

Времена как-то по-особому у нас складываются: сначала кладбище уничтожается, храм на нем взрывается, разбивается парк, а потом, когда происходят эпохальные перемены, мы словно за голову хватаемся, и начинаем «голосить» по поводу воздаяния исторических долгов и недопустимости плясок на костях.

Тут в самый раз спросить: а что же изменяется? А ничего не меняется, ну разве что все становится «бывшим» и приходит в упадок, если не сказать больше…

И нарекли кладбище парком

В октябре 1973 года газета «Вечерняя Одесса» официально сообщила, что в 1974 году начинаются работы по ликвидации Второго еврейского кладбища, расположенного по сегодняшней Люстдорфской дороге (первое находилось в районе Хаджибеевского лимана и давным-давно уничтожено). Так — констатация факта. Надгробия снесли, человеческие останки остались лежать в земле.

С тех пор началась вандало-мистическая вторая жизнь старого кладбища. В начале 2000-х здесь возник немалый скандал с тайными раскопками черных археологов-«копателей» на этой территории. Копали, кстати, много и часто: какая-нибудь сохранившаяся на человеческих останках серебряная пуговица — уже немалая ценность.

Примерно в это же время капитальный ремонт старой шикарной квартиры на Ланжероновской обернулся очередной если не сенсацией, то топ-новостью точно. Сняли рабочие старые подоконники с огромных окон — а они оказались мраморным достоянием. «Достояние», правда, привело в шок: оно оказалось надгробиями с отлично читающимися на иврите данными о захороненном человеке — очередной «привет» со Второго еврейского кладбища.

Впрочем, и подобные факты уже перестали вызывать шок: надгробия со Второго еврейского кладбища стали находить чуть ли не везде. Вспомним, хотя бы, целую серию «приятных» находок при реставрации Воронцовского комплекса.

Не принято у нас оставлять бывшие кладбища без «обновлений». Стало Еврейское кладбище именоваться Артиллерийским парком. Вот спроси у обычного одессита, где в Одессе находится Артиллерийский парк? Вряд ли ответит. Потому что и было, и есть на сегодняшний день одно лишь название. Позже заговорили о создании здесь мемориала. Снова-таки, тема отдачи исторического долга. Хорошая тема, которая, впрочем, так и осталась благородной теорией, вызывающей порой даже слезу умиления.

А от прошлого — только человеческие останки

Что осталось от Второго еврейского кладбища на сегодняшний день? Когда-то кладбище было окружено стеной, в которой по проекту архитектора А. Б. Минкуса были сделаны две пары ворот, а сама стена была подобием Стены Плача в Иерусалиме. Когда кладбище сносили, стену уничтожили, вместе с воротами. Сейчас от них остались только левые ворота. Впрочем, «остались» — не совсем верно. Как рассказывают краеведы, это «новодел». Все дело в том, что у левых ворот были расстреляны члены «Иностранной коллегии», и власти Одессы того времени быстренько сообразили, что поторопились, и ворота восстановили.

Те, кто бывает на этом месте, знакомится с ним, изучает, порой утверждают, что в сегодняшнем Артиллерийском парке сохранился от кладбища камень с надписью на иврите. Этот довольно экзотический валун и в самом деле имеется, только надпись на иврите означает, как я недавно выяснила, — «Шалом!», следовательно, он не мог располагаться на территории, где хоронили людей.

«Что вы здесь забыли?»

Что сегодня? Парк? Тот самый, Артиллерийский? Мемориал? Никоим образом! Здесь никогда не было никакого парка, только одно название! И очень честным представился мне тот факт, что на официальном сайте города в разделе «Парки Одессы» Артиллерийский парк даже не упоминается.

Сегодня это опаснейшая территория со старыми деревьями, невероятным количеством (горы!) самого разного мусора, «кладбище» для домашних животных, да и просто страшное место, где можно наткнуться на торчащие металлические штыри и прочие жуткие или просто неприятные неожиданности.

Впрочем, имеется здесь и своя особая «жизнь». Стоит обойти захоронения животных, среди которых попадаются даже «особенные» — со специально изготовленными табличками, на которых значатся клички домашних любимцев, а то и импровизированные кресты, — и вы наткнетесь на… местные поселения.

Я наткнулась. Поначалу донесся запах дыма, потом меня окутали его клубы, а далее мне навстречу с диким лаем бежал огромный черный пес. Ну прямо собака Баскервилей какая-то. Вот уж, в самом деле, «если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше»… от еще одного одесского места отдыха — Артиллерийского парка! Собаку, к счастью, окликнули, и сквозь все тот же дым, мне и встретилось поселение номер раз. Я вот думаю, какое же все-таки счастье, что пес казался послушным.

Дым, оказывается, шел от костра, на котором готовилась еда. Потом я увидела шалаш, на ветках висели какие-то одеяла, матрасы, одежда.

Далее милейший поселенец, назвавшийся Олегом, предупредил меня: «здесь лучше не ходить, что вы здесь забыли?». Меня же заинтересовал в тот момент только один вопрос: «Вы что, живете здесь?!».

Олег поведал мне, что да, живет, причем уже целый год, и не один, а с женой Светой, «которая стесняется и залезла в шалаш». Света и в самом деле выглядывала из шалаша, но тут же пряталась. Далее «поселенец» рассказал, что перебивается случайными заработками, жить здесь и ему, и жене очень нравится, потому что «свежий воздух», при этом у него имеется постоянное жилье где-то в Одесской области. Он еще много чего рассказал о своей расчудесной жизни, даже упомянул о еще каком-то личном доме, только уже в Черкасской области.

Вот такая романтика!

Вскоре на этой огромной «дикой» территории мне встретилось еще одно «поселение»: шалаш побольше, вещей на ветках — тоже. Еще одно романтические место на территории кладбища. Или все же парка? Или мемориала?

Проходите мимо!

Назвать эту огромную территорию можно как угодно, конечно. Но, по сути, это пустынное место, утопающее в мусорных кучах, небезопасных ветках, тех же штырях. Вполне может быть, что здесь появятся и новые «поселения» с грозными псами, а, следовательно, новые кучи мусора.

Я не знаю, как это через место ходят люди. А ведь ходят, хотя имеющиеся в парке «дорожки» — тоже одно название. Здесь (с улицы Краснова) сокращают себе дорогу те, кто направляется на Второе христианское кладбище, кто спешит на трамвайные и маршруточные остановки на Люстдорфской дороге. Проходящие передвигаются быстро, оглядываясь: видимо, они хорошо в курсе, какие тут водятся псы, и как пугающе-тихая территория кладбища может вдруг обернуться «кошмариком» или неожиданной встречей.

Тем же, кто решится пройтись здесь «просто так», настоятельно советую этого не делать. Артиллерийский парк — это всего лишь название… Не парк это вовсе, не мемориал, а всего лишь еще один ужастик Одессы.

Не задерживайтесь, проходите мимо.

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