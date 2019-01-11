﻿ Массовые отключения света продолжатся сегодня в Одессе - Одесская Жизнь

В Одессе снова планово отключат электроэнергию. На этот без света придется сидеть жителям домов на 83 улицах города.

Сегодня многим одесситам придётся сидеть без света до вечера. Электроэнергию отключат с 09:00 до 17:00 по следующим адресам: 10-я Линия, 19, 21, 22, 23, 19Б, 24;

36 Линия, 19А, 15, 7, 1, 5, 13, 11, 19, 17А, 17, 3, 12, 18, 43, 49, 51;

пер. 2-й Разумовский, 11, 7/10, 7, 9;

36-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 43А, 25_2, 59а, 27, 13А, 30/А, 25_1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59;

37-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 14, 39а, 16, 15, 11, 9, 18, 13, 3а, 3/В, 5, 4, 6а, 8, 10, 3, 2, 6, 3г, 1, 25, 31а, 12, 34, 37, 29_3, 20, 23, 36, 21, 30, 17, 33, 28, 32, 22, 18а, 30_1, 29, 26, 19, 27, 31, 35, 39;

38-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 6, 16а, 2, 3, 3А, 1, 8, 14;

39-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 10а, 4а1, 1а, 4а, 6, 8А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30;

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 50, 50_1, 50_3, 25, 29, 31, 33;

40-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 5;

41-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26;

42-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 42-а, 7, 6А;

43-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 14а, 11, 8а, 11а, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 12а;

44-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 43а, 18а, 29, 35/1, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51;

45-а Линия, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 8а, 18, 1А, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36;

46-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 2а, 35, 11А;

47-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15/1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26;

48-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 4, 5, 6, 7, 9а, 2/Б, 8, 10а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;

49-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 16а, 11а, 20а, 9а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27;

5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 26, 28, 30, 32, 34;

50-а линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 20а, 23а, 16д, 15а, 5, 3а, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28;

51-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3/1, 8А, 3_2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27;

52-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 9а, 1А, 24а, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30;

53-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16а, 27А, 4Б, 17в, 6а, 17А, 12, 3А, 8а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 291, 12А;

54-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 3, 5, 7, 15;

55-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 3, 5, 7;

6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 27, 33Б, 33_2, 31, 34, 25, 25/1, 28, 32А, 30, 26, 26а, 29, 32, 35, 36;

7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А;

8-я Линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35А, 34, 31Б, 35, 31а;

9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 31А, 26а, 33, 33А, 29а, 34, 35, 36, 37, 38, 35А;

Александровский проспект, 33, 35, 37, 39, 41;

пер. Банный, 3;

ул. Большая Арнаутская, 50, 52, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 91;

ул. Вишнёвая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27а, 35а, 16б, 40а, 35д, 16а, 26а, 10_12, 40б, 14, 16_1, 3а, 10_10, 4а, 28а, 29а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43;

пер. Вишнёвый, 4, 10, 14, 6а, 8, 14А, 2А, 12А, 6, 4а;

ул. Головковская, 9;

ул. Демьянова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 12а, 4а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а;

ул. Дидрихсона, 31А;

ул. Днепровская, 50, 33А, 27, 43, 24, 49, 14, 12, 35, 22, 51, 5, 47, 10, 37, 44, 46а, 23, 34, 8, 20, 31, 24А, 30, 20А, 46, 4, 6, 2, 40, 39, 25, 50А, 33, 18, 28, 42, 27а, 29, 23а, 41, 37а, 16, 32, 38А, 48, 7, 1, 36, 26, 38, 45, 25А;

Добровольского проспект, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 24_1, 3а, 52, 1а, 11а, 46А, 1Б, 25б, 40а, 33А, 53, 55, 57, 59, 61;

ул. Донецкая, 1, 2, 3, 4, 1А;

ул. Дюковская, 8;

ул. Екатерининская, 72, 74, 76, 78, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 93, 84/86;

ул. Жолио-Кюри, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 17а, 13/1, 17а/с5, 24А, 13А, 2А, 18, 20, 21, 24, 25, 26;

ул. Инглези, 10, 12, 12/2, 15а, 14, 16, 12/3;

ул. Капитана Кузнецова, 73, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 76/1, 86, 71Б, 71А, 88, 90;

пер. Картамышевский, 2, 9;

ул. Картамышевская, 28, 30, 35, 32/34, 30/1, 12, 14;

ул. Керченская, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19А, 21, 18Б, 18а, 12А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34;

ул. Колонтаевская, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53;

ул. Комитетская, 3, 14 В, 21, 12, 8/10, 10А, 7/9, 14А, 14б, 14В, 10б;

ул. Композитора Нищинского, 16, 22;

ул. Конноармейская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36А, 47_1, 30А, 34, 34А, 37А, 3А, 19/1, 23Б, 18А, 7А, 10А, 39а, 31а, 24А, 2а, 23В, 5А, 21а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 23а;

ул. Косвенная, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 26г, 57, 90;

ул. Космонавтов, 64;

ул. Курская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 15а, 30а, 58а, 76, 64а, 9а, 75а, 89а, 80А, 77а, 69б, 16а, 11а, 18а, 51а, 19а, 8а, 81а, 44а, 45а, 7а, 53б, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97;

ул. Леси Украинки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 32а, 12А, 19А, 1А, 86а;

ул. Ломоносова, 14, 18, 13а, 13, 15, 16;

ул. Луцкая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 85А, 97_2, 133а, 41а, 121б, 7а, 29а, 59а, 129а, 69, 119а, 61а, 97_1, 121а, 115, 95А, 87, 129, 117, 95, 103, 135, 99, 107, 125, 121, 133, 101, 113, 123, 120, 85, 71, 75, 73, 119;

ул. Малая Арнаутская, 58, 66, 68, 70, 72, 73, 79/81, 89/91, 74, 76, 87, 95, 97, 99;

ул. Мелитопольская, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 24А, 21/1, 9А, 58А, 15А, 1б, 58Б, 21/3, 19/1, 19/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 54, 56, 58, 21/2

ул. Мицкевича, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2А, 35, 24А, 2Б, 5А;

ул. Пантелеймоновская, 88/1, 76, 88;

пер. Ониловой, 13, 15, 15а, 17;

ул. Песочная, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 138А, 86Б, 148А, 42а, 46а, 58а, 48а, 60А, 58Б, 50, 64а, 126А, 52, 54, 56, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172;

ул. Пишоновская, 25, 30/1, 21, 22/1, 26, 19, 24/2, 22/2, 26/2, 26/1, 34, 32/1, 45, 38, 36, 30, 32, 41, 43, 39;

пер. Пишоновский, 2, 4;

ул. Победы, 26а, 1, 2, 3, 79А, 59А, 28а, 45А, 23А, 26б, 43А, 21А, 37А, 5А, 44А, 47б, 35А, 16А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87;

ул. Прохоровская, 30;

Раздольная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 53а, 65/1, 39а, 41/Б, 31/А, 2а, 69А, 32а, 25, 49/А, 3/А, 45а, 41А, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74;

ул. Разумовская, 28, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 10/12, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58;

ул. Ракетная, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

ул. Рельефная, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12А, 17, 18а, 5А, 17А, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;

ул. Ришельевская, 66, 68;

ул. Ростовская, 9;

ул. Серогодского, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 69а, 39а, 58, 15а, 56_58, 59, 37а, 67, 65, 71, 60, 731, 63, 73, 69, 62, 61;

ул. Симферопольская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24;

ул. Соляная, 1Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81А, 3А, 25А, 8а, 10а, 9, 1А, 8В, 2А, 3Б, 11, 21А, 47, 35, 51, 49, 12, 27, 61, 14, 22, 24, 41, 32, 19, 16, 43, 31, 85, 20, 75, 57, 63, 23, 79, 73, 25, 34, 29, 37, 39, 33, 67, 15, 28, 69, 18, 30, 17, 26, 71, 81, 59, 45, 13, 55, 65, 53, 21, 83;

ул. Средняя, 37, 41, 43, 45;

ул. Старорезничная, 16/18;

ул. Степная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 9, 10, 11, 12, 14;

ул. Центральная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 3А, 3Б, 35, 36, 38;

ул. Шестакова, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 17А, 49а, 35а, 81_2, 10А, 41А, 43, 37А, 27а, 31а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93;

ул. Яблочная, 1, 2, 3, 1б, 4, 1а. Фото: Униан.