﻿ Массовые отключения света продолжаются в Одессе - Одесская Жизнь

Сегодня жители сотен домов на 74 улицах города останутся без света.

Уже традиционно всем пострадавшим от отключений одесситам включат свет в 17:00. Плановые отключения электроэнергии ожидаются по следующим адресам:

с 09:00 до 17:00:

1-й Тупиковый переулок, 1, 2, 4, 5;

1-й Ульяновский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22;

1-я линия, 39А, 39Б, 47, 43, 49, 37, 39, 45, 21, 8А, 2, 13, 17А, 9, 3, 15, 6, 25, 19А, 7, 21А, 33, 41, 9А, 14, 5, 19, 31, 27, 10, 23, 11, 3А, 4, 35, 19Б, 12, 8;

2-й Тупиковый переулок, 3Б, 13Б, 32, 1А, 17;

1-я линия, 10А, 16, 18, 22, 24, 26, 20А, 16А, 10, 20;

1-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 18-Б, 9, 10, 11, 16а, 21а,

10 линия, 15, 22, 22А, 18, 20;

11 линия, 34, 38, 36, 30А, 32, 73А;

12 линия, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26;

13 линия, 16Б, 12А, 9А, 16;

14 линия, 12а, 17а, 23б, 14а, 10а, 77а, 44а, 30а, 38а, 51, 50, 44, 45/2, 30, 46, 48, 53, 34а, 36а, 31а, 32а, 31, 35а, 33, 35/1, 35в, 36/2, 91, 97, 7А, 24А, 25А;

15 линия, 43, 42, 29, 42а, 41, 62а, 75-а, 82а, 95/1, 96а, 78г, 64а, 89а, 81а, 115б, 96/1, 70б, 89Б, 82б, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 523, 832, 833;

16 линия, 45, 26, 24а, 41а, 39, 25, 28, 40, 45а, 27а, 27, 47, 39а, 39/3, 24, 49, 22а, 5/2, 7а, 11а, 3а, 21/2;

17 линия, 17, 25а, 8, 10, 17А, 26А, 6, 7, 12, 5А, 5, 11, 14, 22А, 24А, 15Б, 4/2, 15А, 16а, 23А, 75А, 65/1, 20а, 65Б, 32а, 24/1, 51а, 71А, 55а, 55б, 28А, 61-а, 61-в, 34, 78/1, 34а, 50а, 36/А, 32Б, 32/3, 61А, 70А, 65а, 19а, 73А, 52а, 75б, 98/100, 96/2;

18 линия, 3, 13, 2, 117, 9, 15, 47А, 21, 23а, 12/1, 19, 37, 4, 49А, 23, 35, 29А, 15А;

19 линия, 3А, 4В, 1, 1А, 99, 95;

22-я линия, 2, 4;

ул. 12-я Суворовская — вся;

2-й Обильный переулок, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 10А, 14а, 4а;

2-й переулок Александра Невского, 7В, 7Б;

2-й переулок Василия Кандинского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19;

2-й переулок Глазунова, 5;

3-й Ульяновский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15А, 13, 14, 15, 16, 17, 18;

4-й Ульяновский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 11а, 16, 1а;

5-й Ульяновский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 19А, 7а, 4А, 5а, 13, 14, 15, 16, 17, 19;

5-й переулок Василия Кандинского, 14а;

ул. Академика Королёва, 34-А, 42, 44, 48/1;

ул. Александра Невского, 42а, 44, 46А, 48а, 44а;

ул. Атамана Головатого, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 25_27, 25/27, 13, 14, 15, 17, 18, 31;

ул. Атамана Чепиги, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 32, 48, 50, 52;

ул. Берёзовая, 14, 15/1, 16, 5, 12, 5А, 11, 10а, 4, 2, 3, 10, 8, 13, 7, 9, 6, 35, 27, 24, 47А, 19, 43, 31, 39а, 32, 41, 42, 29, 15а, 18, 38, 26, 22, 47, 40, 24а, 46, 30, 17а, 33, 21, 45, 15/2, 36, 22а, 22б, 48, 23, 20, 45а, 37, 34, 44, 24б, 17, 39, 28, 15/3, 25, 4а;

пер. Берёзовый, 1, 2;

ул. Бунина, 21;

ул. Ванцетти, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 52, 32а, 40А, 10а, 28а, 54, 21а, 12а, 7а, 42а, 18а, 40Б;

ул. Васнецова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 1а, 16а, 21, 23, 25, 27;

ул. Вертелецкого, 50, 47-В;

ул. Глазунова, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 8/1, 5а, 10, 6а, 1а, 7а, 8а, 11, 12, 13, 14, 16;

ул. Дмитрия Донского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 17а, 15а, 9а, 24а,

ул. Жаботинского, 48, 50, 52, 69, 71, 73, 52ж, 48г, 48-А, 48а, 75, 52а, 77а, 77, 81, 48в;

ул. Жасминная, 14а, 1, 2, 3, 4, 5, 11а, 5а, 13а, 6, 13б, 5/1, 16а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

ул. Жуковского, 15, 16, 20, 22, 22П, 22а, 14, 17;

ул. Китобойная, 50, 87а, 56, 57а, 69а, 64, 59а, 61а, 72, 57, 50б, 54, 49Г, 65а, 51, 55в, 76, 65б, 58, 53а, 66, 55а, 60, 49, 61б, 51а, 52, 53, 50а, 69, 63, 65, 68, 63А, 67, 70а, 55, 53/1, 62, 59, 61, 48а, 84, 106а, 102, 102а, 110, 104, 98, 86, 90, 108, 100, 88, 96, 106, 82, 94, 71, 79Б, 87б, 93, 75б, 78а, 80, 73, 83, 79, 91, 81а, 75, 77б, 71а, 85, 78, 75 а, 77Г, 81, 77, 87, 74;

ул. Космонавтов, 64;

ул. Костанди, 187/1, 29, 30, 31, 32, 30А, 38А, 44а, 34А, 33А, 17 лінія, 178А, 227А, 205А, 176А, 217а, 184А, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 174, 176, 180, 182, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 194, 196, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227;

ул. Левитана, 101г, 96а, 137, 143а, 116, 100а, 147, 100, 1022, 110, 102а, 106а, 143, 135, 139, 98, 131, 139а, 137а, 112, 145а, 145, 133, 104, 114, 10015л, 105-Б, 78, 108, 10 лінія, 25, 2, 10, 8, 6, 106, 9, 23а, 19А, 21А, 14А, 11, 4, 19, 14, 12, 101, 22Б, 16, 11 лінія, 23, 17, 21, 15, 101А, 74, 72, 74а, 70, 105, 86, 90, 88, 96, 82, 80, 94, 80А, 92, 13;

ул. Левкойная, 1а, 32А, 10, 4, 9, 3, 1, 11а, 6, 11, 5, 12, 32В, 30, 25а, 21, 8, 28, 18, 32Б, 16, 13а, 18а, 32, 15, 13, 21а, 26, 14, 22, 23, 20, 25;

ул. Линейная, 2, 3, 4, 7, 8, 10;

Люстдорфская дорога, 57, 61, 63, 65, 69, 73а, 93а, 71, 75б, 69а, 57/59, 81А, 75а, 115А, 71а, 63/1, 89а, 113а, 97а, 89б, 101А, 73, 75, 77, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 155;

ул. Обильная, 23, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 41б, 39а, 36В, 38/2, 59а, 67б, 55а, 57а, 47Б, 101, 69а, 95а, 68В, 68а, 68/А, 68Б, 64А, 68Г, 59б, 56а, 88а, 48а, 33а/1, 42/1, 57-Б/1, 64Б, 33в, 45а, 60А, 57б, 70А, 52А, 36а, 58/2, 67а, 66а, 38/1, 29а, 68-А, 33б, 47а, 89а, 64в, 64/1, 69б, 47Б1, 103, 105, 107, 109, 111, 41в;

пер. Авиаторов, 3, 4, 5а, 17а, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

пер. Васнецова, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12а, 4а, 4, 5;

пер. Глазунова, 3а, 4, 1а;

ул. Петрашевского, 23, 31, 33, 39, 41, 43, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 39/1, 76/2, 43а, 70, 76/1, 72, 74;

ул. Планетная, 43б, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 35а, 26а, 35Б, 47б, 36А, 41а, 34-Б, 47а, 51/А, 56а, 38Г, 48а, 61А, 81Б, 97а, 41/2, 34в, 49а, 51, 81а, 79Б, 53, 56, 58, 60, 62, 63, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 97, 99, 101;

ул. Прорезная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11а, 21А, 3А, 13, 7/1, 2а, 15, 17, 19, 21, 23;

пер. Прорезной, 27;

ул. Пушкинская, 19, 24;

ул. Розовая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8б, 33а, 20а, 28Б, 31а, 16б, 28а, 10а, 29а, 38а, 24, 40Б, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 40, 40а;

ул. Ромашковая, 9а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 21а, 7а, 40-В, 30а, 17а, 32а, 27А, 40б, 34А, 31/2, 36а, 40Г, 38, 40, 42, 44, 46, 53;

ул. Сакко, 14-А, 16а, 11, 24а, 14, 24, 12/1, 20, 10, 22, 11а, 13, 7, 26, 1, 16, 12А, 18а;

ул. Тульская, 92, 20А, 103, 115, 121, 86, 98, 90, 88, 96, 100а, 102, 94а, 105а, 861, 90а, 96а, 105, 104, 94Б, 119, 107, 94, 101, 123, 100, 111, 109, 108, 106, 113;

пер. Тупиковый, 7;

Фонтанская дорога, 31, 41;

25-й Чапаевской дивизии, 12, 12/2, 12/3, 14, 15а, 39, 25Д, 25Г, 51;

ул. Церковная, 8;

пер. Экономический, 2;

пер. Южный, 5, 7/1, 22, 12, 24, 28В, 26А, 6, 7, 16, 1, 26, 14А, 2, 3, 9, 18, 4, 14, 10, 8, 24а, 20, 28.

с 13:00 до 17:00:

9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 20, 24, 20А, 19, 22, 23;

11-а линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;

12-я Суворовская улица, 21, 19а, 21а, 19, 20, 22, 23, 24;

14-а линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 15а, 13, 15, 17, 19, 21, 23;

ул. Героев обороны Одессы, 48, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 52А, 54;

ул. Леси Украинки, 45, 47, 49, 78, 82Б, 84А, 80Б, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 122;

ул. Капитана Кузнецова, 69, 79, 80, 85, 89, 93, 95, 91А, 91Б, 97, 99, 108, 89а.