﻿ Крематорий для животных обещают создать в Одессе - Одесская Жизнь

Останки умерших животных будут утилизировать в районе 6-го километра.

В этом году в Одессе могут создать новый центр передержки бездомных животных. Как сообщил директор департамента экологии и развития рекреационных зон Виталий Денисов, этот центр будет оборудован также всем необходимым для утилизации умерших домашних и уличных животных, а также колумбарной стеной. Пока проект такого заведения только разрабатывается, хотя вопрос о создании крематория для животных поднимался в мэрии ещё в прошлом году.

Сейчас останки умерших животных кремируют только в предприятии «Укрэкопром». С этим предприятием сотрудничает Немецкий приют.

Виталий Денисов отметил также, что актуальным остаётся вопрос содержания животных. Так, например, в результате проверки конюшни «Катюша» в Дюковском парке выявили, что лошади там содержатся в неподходящих условиях. В кратчайшие сроки владельцы фирмы должны улучшить условия жизни животных.

Фото: Днепр Инфо.