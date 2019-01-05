Колядки и игры: в Одесском зоопарке отметили Рождество

Для гостей празднования в зоопарке подготовили традиционные для Украины рождественские развлечения и викторины.

Колядки, рождественские гадания, хороводы, конкурсы и викторины провели для детей веселые аниматоры.

Кроме того, в зоопарке были обустроена тематическая фотозона — ну ка же тут обойтись без фото на память? А завершилось празднование, как сообщает 1 городской, традиционным кормлением животных.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, куда пойти в предрождественские выходные.

Фото: 1 городской