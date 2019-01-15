﻿ В Службе автомобильных дорог рассказали, какие дороги области отремонтируют в первую очередь - Одесская Жизнь

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В Службе автомобильных дорог рассказали, какие дороги области отремонтируют в первую очередь

В Службе автомобильных дорог рассказали, какие дороги области отремонтируют в первую очередь

В 2019 году в Одесской области планируют отремонтировать 703 км дорог.

В Одесской области выделили 6 приоритетных направлений дорожных работ. Об этом сообщил начальник областной САД Олег Варивода на аппаратном совещании в Одесской ОГА. В первую очередь отремонтируют мостовой переход через Хаджибеевский лиман, трассу Р-33 «Винница – Трубив — Гайсин» и дорогу Т-16-10 «Татарбунары — Сергеевка — Шабо» по территории Белгород-Днестровского района. Также завершат ремонт трассы Р-55 «Одесса – Вознесенск – Новый Буг» и продолжат работы на дороге Т-16-25 «Кучурган – Беляевка — Маяки – Овидиополь», а также на дороге Т-16-27 «Тарутино – Арциз — Сарата».

В общей сложности на ремонт этих дорог уйдет 11 миллиардов гривен. Кроме того, на ремонт трассы М-15 «Одесса – Рени» из госбюджета выделят полтора миллиарда гривен на оплату всех выполненных и завершаемых работ.

Фото: Топор.

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