﻿ Как гуляют на Рождество в центре: на Дерибасовской скользко, в Горсаду - весело - Одесская Жизнь

Погода внесла свои коррективы в празднование Рождества в центре города.

Пробираясь по историческому центру, те, кто все же решился выйти «гулять» праздник на главной улице города, столкнулся с «редким» последствием одесского снега: праздничным скольжением.

Кое-где коммунальщики посыпали улицы песочком, но этого явно очень и очень мало. На Дерибасовской картина такая: песок смешался со снежной кашицей, и все это вместе стали убирать. У меня на глазах поскользнулся и упал молодой человек. Скользко на тротуаре, скользко на брусчатке.

На самой Дерибасовской, не считая «Резиденции добра», мест для веселья практически нет. Разве что, привычно трудится Одесская ярмарка. Здесь, правда, веселье поедально-питейное.

«Скандальные» светящиеся качели на Греческой сегодня пустуют, более того, одна из четырех перекладин уже полностью лишилась ручек: стало еще опаснее.

Вот где по-настоящему можно вволю «напитаться» рождественскими гуляниями, так это в Горсаду. Здесь тоже скользко, зато тут и там стали появляться мини-снеговички — творения одесских малышей.

Душевную теплоту, настоящие праздничные забавы и гуляния в Горсаду создает стартовавший с утра фестиваль, организованный одесским Казак-центром.

Все происходит в украинских народных — казацких традициях: развернулась выставка-продажа изделий народных ремесел, продавцы, согреваясь, пританцовывают и предлагают свои товары, исполняя колядки и щедривки.

Ну а Ротонда стала настоящей концертной площадкой.

Здесь народные коллективы исполняют старинные украинские и современные рождественские песни, танцуют, поражают мастерством маленькие и взрослые артисты, а задорный казак разучивает с детьми народные танцы и песни. Родители в восторге, дети счастливы.

Большая концертная программа, предстоящее угощение кутьей и калачами, разнообразие изделий хенд-мейда и стало настоящим подарком маленьким и большим одесситам, которые все в большем и большем количестве собирались в Горсаду, радуясь, что рождественские гуляния на открытом воздухе, пусть даже морозном, все же состоялись.

Фото автора.