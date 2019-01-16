﻿ "Это недопустимые вещи" - Степанов о трагедии на Ланжероне - Одесская Жизнь

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«Это недопустимые вещи» — Степанов о трагедии на Ланжероне

«Это недопустимые вещи» — Степанов о трагедии на Ланжероне

Губернатор Одесской области Максим Степанов прокомментировал трагедию на стройке в Ланжероне.

Как ранее сообщала «Одесская жизнь», на стройке на Ланжероне строительным краном убило рабочего. У полиции, руководителей стройки и общественников возникли разные версии по этому случаю.

Правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел по факту убийства рабочего. Об этом сообщил Максим Степанов на пресс-конференции в Одесской ОГА. Он также напомнил, что руководители стройки обвиняются в нарушении правил безопасности и в том, что не позволили вовремя предоставить медицинскую помощь пострадавшему. По его словам, сейчас прокуратура обратилась в суд, чтобы арестовать строительную площадку и приостановить работы на ней.

«Это недопустимые вещи, что охрана не пустили медиков, что были нападения на журналистов», — добавил он.

Напомним, ранее активисты требовали остановить стройку «на костях».

Фото: с ФБ-страницы Владислава Балинского.

 

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