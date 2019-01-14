﻿ Иномарка снесла столб на Среднефонтанской - Одесская Жизнь

За рулем Kia Optima был выпивший водитель.

Сегодня на перекрестке улиц Среднефонтанская и Семинарская легковой автомобиль Kia Optima влетел в столб. Пострадавших нет. Как сообщили в пресс-службе ГУ НП Одесской области, 22-летний водитель ехал на большой скорости и не справился с управлением. Патрульные заметили у него явные признаки опьянения. Однако точной информации о том, насколько водитель пьян, нет. Он отказался от экспертизы.

По этому ДТП полицейские в присутствии понятых оформили административный протокол по ст. 130 КУпАП (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции).

Фото: пресс-служба ГУ НП Одесской области.