﻿ Грипп и ОРВИ в Одессе пока идут на спад - помогают каникулы - Одесская Жизнь

Заболеваемость респираторно-вирусными инфекциями в Одессе за 2 недели снизилась, а показатель заболеваемости корью в два раза превышает прошлогодний.

За последнюю неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась ещё на 11,6% и сейчас находится ниже эпидпорога. Во многом снижению числа заболевших способствовали начавшиеся в школах и вузах зимние каникулы, предотвратившие распространение инфекции в коллективах.

Как сообщают в областном лабораторном центре МОЗ Украины, на прошлой неделе заболел еще 5141 одессит, но такой показатель соответствует сезонному уровню для зимы. Впрочем, это не повод расслабляться.

Комментируя эпидситуацию в Одессе, Главный врач городской клинической инфекционной больницы Светлана Лаврюкова сообщила, что в больницы поступает достаточно много пациентов с осложненным течением гриппа или развившейся из него пневмонией.

Также специалист отметила, что новогодние праздники с их обильными застольями прошли достаточно «спокойно» — на 19% реже стали проявляться и кишечные инфекции, ими заболели всего 161 горожанин.

А заболеваемость корью продолжает бить рекорды. На прошедшей неделе в Одессе зарегистрирован 31 случай кори, из них 9 детей. Большинство заболевших не были привиты.

Напомним, чтобы предотвратить распространение вирусов, 20 декабря в одесских медучреждениях ввели карантин.

Фото: iStock.

Видео: пресс-служба горсовета.