﻿ Гололёд в Одессе: горожанам напоминают, как уберечься от падения и где получить медпомощь - Одесская Жизнь

Обещанное синоптиками понижение температуры привело к образованию ледяной корки и опасных скользких участков на месте неубранного снега. Рекомендуется крайняя осторожность на улицах и дорогах.

Из-за неблагоприятных погодных условий сегодня лучше по возможности отсидеться дома. Особенно рекомендуют воздержаться от прогулок пожилым, беременным женщинам и детям. Так как из-за скользкой наледи возможны падения и травмы.

Если выйти всё же придётся, выходите заранее, чтобы не пришлось торопиться. Так как безопаснее всего передвигаться по гололеду медленно, на полусогнутых ногах, расслабленных в коленях. Становиться при этом нужно на всю ступню. Не держите руки в карманах – это увеличивает риск получить травму при падении.

Постарайтесь обходить обледеневшие места. По возможности, надевайте удобную обувь на устойчивой, желательно рифленой подошве. Женщинам лучше постараться обойтись без каблуков.

Также стоит помнить о дорожной безопасности. На заснеженной, заледеневшей дороге тормозной путь автомобиля увеличивается. Поэтому ни в коем случае не перебегайте дорогу. На остановках стойте подальше от края дороги – это убережёт вас от падения на проезжую часть, а также от водителей, потерявших управление.

Водителям во время непогоды не рекомендовано оставлять автомобили под деревьями и линиями электропередач.

Также постарайтесь не выходить на улицу поздно вечером и ночью — в темное время суток вероятность упасть больше. И не злоупотребляйте спиртным, так как оно нарушает координацию движений.

Если вы все же упадете, проконтролируйте свое самочувствие. Если через какое-то время после падения вы ощутите сильную боль в голове или суставах, тошноту, если возникнут отеки — обратитесь в травмпункт.

Городские власти напоминают, что травмпункты работают круглосуточно по следующим адресам:

городская клиническая больница №3, травмпункт – Лидерсовский бульвар, 11;

поликлиническое отделение городской клинической больницы №1, травмпункт – ул. Болгарская, 38;

городская больница №11, травмпункт – ул. Академика Воробьёва, 5;

городская поликлиника №29, травмпункт – пр-т Добровольского, 100.

Также круглосуточная травматологическая помощь детям в Одессе оказывается в областной детской клинической больнице (ул. Академика Воробьева, 3).

Фото: Артем Виноградов.