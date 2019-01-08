﻿ Ещё одно "кошачье общежитие" появилось в Одессе - Одесская Жизнь

«Котопункт» открылся в Лузановке.

С наступлением зимы бездомным котам грозит опасность не только из-за бескормицы – они могут погибнуть и от переохлаждения. Чтобы помочь четвероногим пушистым друзьям, в Лузановке построили первый «котопункт».

Как сообщает создатель этого проекта Денис Феденко в Facebook, кошачий «многоквартирный» дом появился в районе Гольф Стрим.

Это место было выбрано по двум причинам. Во-первых, там действительно много бездомных котов, нуждающихся в помощи. Во-вторых, туда удобно подъехать на машине, так что желающим подкормить одесских любимцев будет легко туда добраться.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что в этом году открылись двухэтажное и трёхэтажное общежития для кошек в центре города.

Фото со страницы Дениса Феденко в Facebook.