﻿ Ещё один счастливый «двенадцатый стул» появился в Одессе - Одесская Жизнь

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Ещё один счастливый «двенадцатый стул» появился в Одессе

Ещё один счастливый «двенадцатый стул» появился в Одессе

Установлен он в весьма популярном у одесситов и туристов месте — возле Дюка.

Как рассказывала «Одесская жизнь», инсталляция «Рождественская звезда», которая появилась перед Новым годом за спиной у Дюка, вошла в Книгу рекордов Украины уже в первые дни наступившего 2019-го.

Одесса остается Одессой, и вот теперь под звездой появилось полукресло на небольшом постаменте — не совсем, конечно, в стиле мастера Гамбса, но тоже симпатичное.

12-й стул

Разумеется, все это вместе — и Рождественская звезда, и удобное кресло-стул — фотозона, но, как мы успели отметить, пришедшие прогуляться накануне Рождества на Приморский бульвар одесситы в один голос называют появившийся объект «тем самым стулом, в котором было зашито сокровище мадам Петуховой».

Популярный арт-объект на Дерибасовской — тоже «тот самый стул» — ни летом, ни зимой не «остывает» от желания на нем сфотографироваться. Теперь вот и Приморский бульвар стал еще более привлекательным благодаря новой задумке. И если 12-й стул на главной улице города — явление стационарное, то тот, который под звездой — временное. Надо торопиться себя там запечатлеть.

«Вот сейчас сфотографируемся, и будем искать сокровище», — шутят одесситы, но, к счастью, не пытаются покопаться в содержимом достопримечательности.

Стул под звездой, кстати, так и манит к себе ребятишек — они, конечно, не проводят никаких ассоциаций со знаменитым романом, а просто забираются в полукресло и фотографируются на нем с большим удовольствием.

12-й стул

Фото автора.

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Мария Котова
Мария Котова
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