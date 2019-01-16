﻿ ДТП с двумя школьницами в Одесской области: водитель скрылся - Одесская Жизнь

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ДТП с двумя школьницами в Одесской области: водитель скрылся

ДТП с двумя школьницами в Одесской области: водитель скрылся

Водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Девочек доставили в больницу.

В селе Боково Одесской области водитель «Волги» не справился с управлением авто на скользкой дороге и сбил двух девочек 13 и 15 лет. Он ехал по неосвещенному участку улицы, а девочки шли по дороге по ходу движения транспорта. Как сообщили в Любашевском отделении полиции, сразу после наезда водитель бросил машину и убежал с места преступления. Девочек доставили в Любашевскую районную больницу.

Правоохранители разыскивают водителя и пытаются установить его личность.

Его действия квалифицируют по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Теперь ему грозит до трех лет тюрьмы, в случае, если девочки быстро оправятся.

Фото: пресс-служба ГУ НП Одесской области.

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