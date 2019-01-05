﻿ Дорожные новости: в Одессе собираются выделить полосу для общественного транспорта - Одесская Жизнь

Такое заявление сделал городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Такая задача стоит в планах мэрии на 2019 год. Муниципальные чиновники хотят навести порядок с движением общественного транспорта и сделать его более чистым и комфортным для одесситов. Для этого планируется выделить специальные полосы для движения только общественного транспорта. в частности троллейбусов. Такой опыт успешно реализуется в других городах Европы, например, в Париже.

«Мы обновили наш троллейбусный парк для того, что люди могли увидеть альтернативу. Но теперь наша задача – сделать так, чтобы транспорт работал, как часы», – отметил мэр Одессы.

Кроме того, в планах Горсовета на 2019 год предусмотрено реформирование системы парковок в Одессе. «Концепцию развитию парковочного пространства Одессы» городские чиновники презентовали вчера, 4 января.

Контролировать процесс уже весной начнет специальная служба муниципальных инспекторов.