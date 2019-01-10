﻿ Долой санки: одессит спустился по Трассе здоровья на каяке - Одесская Жизнь

Кататься экстремалу помогали велосипедисты. Они взяли его на буксир и разогнали до нужной скорости.

Зимой кататься на каяке в море не очень хочется – холодно. Но экстремалы из клуба «Kayaking» придумали другое развлечение в лодке. Они спустились в ней со склона по Трассе здоровья.

Как сообщили на странице клуба в Facebook, на подъёмах кататься было сложно, так как сила притяжения тянула лодку обратно вниз. Но одессит вышел из этой ситуации: на трудных участках пути его протащили велосипедисты.

https://www.facebook.com/kayakingodessa/videos/223606141853757/

Фото: odnews.

Видео: со страницы «Kayaking» в Facebook.