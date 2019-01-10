﻿ Долой санки: одессит спустился по Трассе здоровья на каяке - Одесская Жизнь

Новости Одессы и Одесской области

Долой санки: одессит спустился по Трассе здоровья на каяке

Долой санки: одессит спустился по Трассе здоровья на каяке

Кататься экстремалу помогали велосипедисты. Они взяли его на буксир и разогнали до нужной скорости.

Зимой кататься на каяке в море не очень хочется – холодно. Но экстремалы из клуба «Kayaking» придумали другое развлечение в лодке. Они спустились в ней со склона по Трассе здоровья.

Как сообщили на странице клуба в Facebook, на подъёмах кататься было сложно, так как сила притяжения тянула лодку обратно вниз. Но одессит вышел из этой ситуации: на трудных участках пути его протащили велосипедисты.

https://www.facebook.com/kayakingodessa/videos/223606141853757/

Фото: odnews.

Видео: со страницы «Kayaking» в Facebook.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Комментарии

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2018, Центр медиа. Все права защищены.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить