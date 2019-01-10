﻿ Документы на вещдок не готовы: Олег Михайлик продолжает ждать в немецкой клинике извлечения пули - Одесская Жизнь

Активист жалуется, что полиция и Генпрокуратура до сих пор не предоставили документов, которые нужны для извлечения пули в статусе вещественного доказательства по делу о покушении.

Как сообщала «Одесская жизнь», в одесского активиста Олега Михайлика стреляли в сентябре прошлого года — попали в лёгкое. Здоровье пострадавшего остаётся под угрозой, так как пулю до сих пор не извлекли.

Чтобы пулю после её извлечения можно было использовать в качестве вещдока, должна быть соблюдена особая процедура. Для этого правоохранители должны были своевременно подготовить пакет документов. Но, как сообщил активист в Facebook, этого до сих пор не произошло.

По его словам, операция могла состояться ещё до Нового года и Рождества, в итоге дату передвинули на 9 января, но даже к этому дню документы не подготовили. Поэтому операцию снова перенесли.

Мало кто из обычных людей знал, что первая дата операции по извлечению пули из моего левого легкого, оплату которой… Опубліковано Олегом Михайликом Середа, 9 січня 2019 р.

Фото: Факты.