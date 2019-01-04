«Догтаун» стал причиной очередного митинга в Одессе

В этот раз горожане выступали за строительств кинологического центра. Мирная акция продолжалась в течении часа.

Вместе с домашними животными одесситы вышли на мирную акцию в поддержку строительства кинологического центра на 411 батарее. Как сообщает одесский писатель и ведущий Сергей Бакуменко в Facebook, на ул. Еврейской собрались около 50 человек.

Вместе с депутатом Ирина Есенович принял участие в самой мирной на свете акции в поддержку строительства центра… Опубліковано Сергеєм Бакуменком Пʼятниця, 4 січня 2019 р.

Напомним, ранее одесские активисты выступали против строительства «Догтауна» на территории 411 батареи, так как опасались спила деревьев. В департаменте экологии неоднократно обещали, что ни одно дерево не пострадает. Однако общественников это не убедило. Они снесли забор, ограждающий территорию будущего кинологического центра. При этом трое активистов были задержаны.

Фото: со страницы Сергея Бакуменко в Facebook.