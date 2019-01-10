﻿ Директорам одесских школ рекомендуют продлить каникулы ещё на неделю - Одесская Жизнь

В департаменте образования Одесского горсовета рекомендуют продлить каникулы, но решать этот вопрос руководство каждой школы будет самостоятельно.

Из-за высокого уровня заболеваемости корью, а также циркулирующих вирусов гриппа и ОРВИ руководителям одесских школ порекомендовали продлить ученикам каникулы до 18 января.

Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, чтобы предотвратить распространение вирусов, нужно ограничить контакты детей. Ведь каникулы уже показали себя как хороший способ погашения очагов заболеваемости.

На это решение также повлияло ухудшение погоды в области.

Однако окончательное решение всё же остается за руководителями школ.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что продлить каникулы в школах области из-за непогоды предлагал и губернатор Максим Степанов.

Фото: Vgorode.