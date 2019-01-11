﻿ Девятиграммовый вещдок: Михайлику извлекли пулю с прошлогоднего покушения - Одесская Жизнь

Мюнхенские врачи сегодня успешно прооперировали раненого активиста.

Как ранее сообщала «Одесская жизнь», в одесского активиста Олега Михайлика стреляли в сентябре прошлого года — пуля засела в легком. Все это время её не извлекали. Сначала не было возможности безопасно провести операцию, потом — ждали документов от ГПУ и нацполиции. Без этих документов извлеченную пулю нельзя было бы использовать как вещественное доказательство для поимки покушавшихся на жизнь активиста.

Сегодня, 11 января, пулю наконец извлекли. Как сообщили в ГУ НП Одесской области, сотрудники прокуратуры и нацполиции подготовили и направили все необходимые документы в Германию. Там немецкие криминалисты зафиксировали изъятие пули.

Затем они передадут ее украинским правоохранителям для дальнейшего расследования или проведут экспертизу самостоятельно, если ГПУ даст такое разрешение. Об этом Олег Михайлик рассказал перед операцией на своей странице в Facebook.

Фото: Факты.