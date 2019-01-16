﻿ День музейного селфи в Одессе отмечают два дня - Одесская Жизнь

Новости Одессы и Одесской области

День музейного селфи в Одессе отмечают два дня

День музейного селфи в Одессе отмечают два дня

16 января весь мир участвует во флешмобе «День музейных селфи». К акции подключились и одесские музеи. Однако в некоторых музеях акция переносится на 17 января.

Сегодня одесситов приглашают сделать селфи с историко-краеведческим музеем на ул. Гаванной, 4. Как сообщили в пресс-службе музея в Facebook, музей можно посетить бесплатно и сфотографироваться на фоне всех экспонатов. Условие одно – делать фото без вспышек, так как они могут повредить экспонаты. Созданные селфи участники акции могут выложить в социальные сети с хештегом #MuseumSelfie #orhm #orhmuseum. Наиболее оригинальные фотографии будут опубликованы.

Также можно бесплатно посетить филиал краеведческого музея на ул. Ланжероновской, 24а.

Также к акции подключатся дом Блещунова и музей Западного и Восточного искусства. Однако они перенесли акцию на 17 января. В доме Блещунова за созданный снимок участники бесплатно получат на e-mail открытку с желаемой надписью и фотографией.

Отметим, проект запустили в 2014 году, чтобы популяризировать музеи.

Фото: Культурометр.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Комментарии

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2018, Центр медиа. Все права защищены.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить