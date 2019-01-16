﻿ День музейного селфи в Одессе отмечают два дня - Одесская Жизнь

16 января весь мир участвует во флешмобе «День музейных селфи». К акции подключились и одесские музеи. Однако в некоторых музеях акция переносится на 17 января.

Сегодня одесситов приглашают сделать селфи с историко-краеведческим музеем на ул. Гаванной, 4. Как сообщили в пресс-службе музея в Facebook, музей можно посетить бесплатно и сфотографироваться на фоне всех экспонатов. Условие одно – делать фото без вспышек, так как они могут повредить экспонаты. Созданные селфи участники акции могут выложить в социальные сети с хештегом #MuseumSelfie #orhm #orhmuseum. Наиболее оригинальные фотографии будут опубликованы.

Также можно бесплатно посетить филиал краеведческого музея на ул. Ланжероновской, 24а.

Также к акции подключатся дом Блещунова и музей Западного и Восточного искусства. Однако они перенесли акцию на 17 января. В доме Блещунова за созданный снимок участники бесплатно получат на e-mail открытку с желаемой надписью и фотографией.

Отметим, проект запустили в 2014 году, чтобы популяризировать музеи.

Фото: Культурометр.