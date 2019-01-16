﻿ Дело «Краяна»: суд изучил половину страниц - Одесская Жизнь

Малиновский суд продолжает рассматривать дело о хищении бюджетных средств при покупке Краяна в ударном темпе.

15 января в Малиновском районном суде прошло очередное заседание по делу о хищении бюджетных средств при покупке Краяна. Судьи зачитали ещё 6,5 томов письменных доказательств, предоставленных стороной обвинения. Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook, всего судом уже изучены документы 16-ти томов уголовного дела. На следующем заседании, которое состоится 17 января в 10:00, судьи планируют закончить изучение доказательств.

Напомним, обвиняемыми по делу кроме мэра Одессы является его заместитель Павел Вугельман, председатель постоянной комиссии горсовета по коммунальной собственности Василий Шкрябай, директор департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексей Спектор, его заместитель Владимир Радионов, директор ООО «Девелопмент элит» Петр Загодиренко , директор ООО «Valton Group» Игорь Кравченко и оценщик Галина Богданова.

Последнее судебное заседание состоялось вчера, 14 января. На нём зачитали 1000 страниц обвинения.