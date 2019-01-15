﻿ Даяна Ястремская обыграла опытную австралийскую теннисистку - Одесская Жизнь

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Даяна Ястремская обыграла опытную австралийскую теннисистку

Даяна Ястремская обыграла опытную австралийскую теннисистку

Одесситка прошла в следующий этап Открытого Чемпионата по теннису в Австралии.

18-летняя одесситка Даяна Ястремская победила на Открытом чемпионате Австралии по теннису со счетом 2:0. Её соперницей была 75-я ракетка мира по версии WTA Саманта Стосур. Как сообщает 048, Даяна полностью контролировала игру, что в первой партии, что во второй. В самом начале Даяна немного уступила Саманте, но быстро наверстала упущенное. Поединок длился 1 час 18 минут.

Следующая игра состоится 17 января. Одесситка будет сражаться с испанкой, Карлой Суарес Наварро, 23-й ракеткой мира. Букмекеры считают, что шансы на победу у девушек равные.

Отметим, в прошлом сезоне Даяна Ястремская дебютировала в основной сетке соревнований Большого Шлема, стартовав на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке. Тогда она проиграла Каролине Муховой из Чехии.

Как ранее сообщала «Одесская жизнь», Даяна Ястремская прорвалась во второй полуфинал WTA.

Фото: Теннисный Портал Украины.

 

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